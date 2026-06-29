Türkiye’nin dev sanayi kuruluşlarının listelendiği TİM 1000’de, genel sıralamada 143'üncü sıraya yerleşen Kipaş Holding, Kahramanmaraş’ın üretim ve ihracat potansiyelini uluslararası arenada en üst seviyede temsil etmeye devam ediyor. Şehirden toplam 6 firmanın yer aldığı bu prestijli listede Kipaş, üstlendiği lokomotif rolüyle bölge ekonomisine can suyu olmayı sürdürüyor.

Depremin Yaralarını İhracatla Saran Bir Şehir Vizyonu

Bölgede yaşanan zorlu deprem süreçlerinin ardından sanayideki gücünü, istihdam kararlılığını ve üretim kapasitesini hızla toparlayan Kipaş Holding, küresel pazarlardaki etkinliğiyle tüm şehre moral ve güç aşılıyor. Kipaş'ın bu başarısı, Kahramanmaraş sanayisinin küresel krizlere ve zorluklara karşı ne kadar dirençli ve güçlü bağlara sahip olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu da yaptığı açıklamada, zorlu şartlara rağmen üretimden ve ihracattan vazgeçmeyerek şehri gururla temsil eden tüm firmaları tebrik etti. Buluntu, bu başarıların kent ekonomisinin kalkınmasında ve geleceğe umutla bakmasında çok büyük bir payı olduğunu vurguladı.

Kipaş Holding Yönetimi: "Hedefimiz Sürdürülebilir Büyüme ve Şehrimizi Dünyaya Tanıtmak"

Elde edilen bu küresel başarıya ilişkin Kipaş Holding Yönetimi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TİM 1000 listesinde yer alarak ülkemizin ve Kahramanmaraş’ın ihracat gücünü bir kez daha uluslararası arenada kanıtlamış olmanın gururunu yaşıyoruz. Yaşadığımız tüm zorluklara rağmen üretim, istihdam ve ihracat odaklı vizyonumuzdan asla ödün vermedik. Kipaş Holding olarak amacımız, sadece ekonomik bir başarı elde etmek değil; sürdürülebilir, inovatif ve çevre dostu üretim modellerimizle Kahramanmaraş’ın adını tüm dünyada bir kalite markası haline getirmektir. Bu başarıda emeği geçen, fabrikalarımızda alın teri döken tüm çalışanlarımıza ve iş ortaklarımıza teşekkür ederiz. Şehrimiz ve ülkemiz için üretmeye, değer yaratmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

Küresel Pazarda Kahramanmaraş İmzası

Kipaş Holding, sürdürülebilir üretim vizyonu ve inovatif yatırımları sayesinde Türkiye ekonomisine milyarlarca dolarlık katkı sunarken, Kahramanmaraş adını da dünyanın dört bir yanındaki pazarlara taşıyor. Şehrin toplam ihracat hacmine devasa bir katkı sağlayan holding, önümüzdeki dönemde de katma değerli üretimiyle Türkiye’nin ve bölgenin küresel gücünü artırmayı hedefliyor.

TİM 1000 listesinde Kahramanmaraş’ın ihracat ekosistemini ve üretim gücünü omuzlayan diğer önemli markalar ise Gemciler Güven Metal, DocottonGroup, Şirikçioğlu Pazarlama, İsfa Metal ve Doruklar Örme Kumaş oldu.