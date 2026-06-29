Yapılan düzenlemeyle en çok tercih edilen 220 gramlık normal somun ekmeğin fiyatı 18 TL olarak sabitlendi. Aynı ürünün 440 gramlık (çift somun) versiyonu 36 TL’den, kilogram bazında satın almak isteyenler için ise fiyat 81,81 TL’den uygulanacak.

Tarife yalnızca standart ekmeği değil, özel tahıllı ve diyet ürün gruplarıyla ambalajlı çeşitleri de kapsıyor. Buna göre yeni liste şöyle oluştu: