Yaklaşık 17 yıldır otomotiv alanında farklı görevlerde başarıyla hizmet veren ve son olarak MARFİ Otomotiv Genel Müdürlüğü görevini yürüten Ahmet Melih SEZAL, 1 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla emekliye ayrılarak görevini Mevlüt Bekir KUNDURACI'ya devretti.

İSKUR Holding tarafından yapılan açıklamada; FİAT ve İSKUR Topluluğu bünyesinde 2009 yılından bu yana otomotiv süreçlerinde farklı sorumluluklar üstlenen Ahmet Melih SEZAL'ın, emekliliği sonrasında da bilgi birikimi ve tecrübelerinden yararlanılmaya devam edileceği belirtildi. Bu kapsamda SEZAL'ın, 31 Aralık 2026 tarihine kadar Otomotiv Danışmanı olarak İSKUR Holding bünyesinde görev yapacağı ifade edildi.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan İskur Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili İsmail KURTUL; Ahmet Melih SEZAL'ın kuruma sağladığı katkılara dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Ahmet Melih SEZAL, topluluğumuzdaki yaklaşık 17 yıllık başarılı kariyeri boyunca üstlendiği görevlerde sergilediği liderlik, yüksek sorumluluk anlayışı ve kurumsal değerlere bağlılığıyla önemli izler bırakmıştır. Otomotiv alanındaki derin uzmanlığı ve stratejik yaklaşımı sayesinde birçok önemli uygulamaya öncülük etmiş; kriz yönetimi, risk yönetimi ve iş sürekliliği alanlarında şirketimize değer katan çalışmalara imza atmıştır. Kendisinin bundan sonraki süreçte de danışman olarak bilgi ve tecrübelerini kurumumuzla paylaşacak olmasından memnuniyet duyuyoruz. Melih SEZAL'a bugüne kadar vermiş olduğu kıymetli hizmetler için teşekkür ediyor, emeklilik hayatında sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yaşam diliyorum."

Açıklamada ayrıca, 1 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla MARFİ Otomotiv Genel Müdürlüğü görevine Mevlüt Bekir KUNDURACI'nın atandığı bildirildi.

KURTUL; yeni atamaya ilişkin değerlendirmesinde ise şu ifadelere yer verdi:

"Otomotiv sektöründe topluluğumuza önemli katkılar sağlayacağına inandığımız Mevlüt Bekir KUNDURACI'nın yeni görevinde başarılı çalışmalara imza atacağına yürekten inanıyorum. Bu görev değişiminin hem MARFİ Otomotiv hem de İSKUR Holding için hayırlı olmasını temenni ediyor, kendisine yeni görevinde üstün başarılar diliyorum."