Kahramanmaraş’ta tarım ve hayvancılık sektörünün önemli buluşmalarından biri haline gelen Kahramanmaraş Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı (KTF), uzun bir aranın ardından yeniden düzenleniyor. İlk kez 2013 yılında gerçekleştirilen ve bölge tarımı açısından önemli bir ticaret zemini oluşturan fuar, deprem süreci nedeniyle verilen 4 yıllık aranın ardından 7-11 Ekim 2026 tarihlerinde yeniden ziyaretçilerini ağırlayacak.

Bu yıl organizasyonun en dikkat çeken yeniliklerinden biri ise fuarın ilk kez Kahramanmaraş EXPO 2023 Alanı’nda gerçekleştirilecek olması olacak. Geniş açık ve kapalı alanlarıyla dikkat çeken EXPO 2023 Alanı’nda düzenlenecek fuarın, hem katılımcı firmalar hem de ziyaretçiler açısından daha verimli bir organizasyon ortamı sunması hedefleniyor.

Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün desteğiyle gerçekleştirilecek KTF 2026; Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat Belediyesi, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ziraat Odaları ve ilgili sektör kurumlarının iş birliğiyle düzenlenecek.

Bölge Tarımı Yeniden Aynı Çatı Altında Buluşacak

Çevre illerden de yoğun ziyaretçi ağırlayan KTF, üretici ile alıcıyı doğrudan buluşturan yapısıyla bölgenin önemli ticaret organizasyonlarından biri olarak gösteriliyordu. Fuarın yeniden başlamasıyla birlikte tarım ve hayvancılık sektöründeki ticari hareketliliğin yeniden sahaya yansıması bekleniyor.

Tarım makineleri, traktör ve ekipman teknolojileri, sulama sistemleri, sera çözümleri, hayvancılık ekipmanları, yem ve veterinerlik ürünleri, tohum, gübre, tarımsal ilaçlama, hasat sonrası depolama ve gıda işleme teknolojileri fuarın öne çıkan başlıkları arasında yer alacak.

Üretici, Yatırımcı ve Sektör Profesyonelleri Bir Araya Gelecek

KTF 2026’nın; Kahramanmaraş başta olmak üzere Gaziantep, Adıyaman, Malatya, Şanlıurfa, Hatay ve çevre illerden sektör profesyonellerini bir araya getirmesi hedefleniyor.Katılımcı firmalar ürünlerini doğrudan hedef kitleye ulaştırma fırsatı bulurken, ziyaretçiler de ihtiyaç duydukları ürün ve teknolojileri yerinde inceleme ve farklı markaları karşılaştırma imkânı elde edecek.Deprem sonrası yeniden toparlanma sürecini sürdüren Kahramanmaraş’ta düzenlenecek organizasyonun, hem bölge ekonomisine hem de sektörün ticari dinamizmine katkı sağlaması bekleniyor.

