Holdingin ihracat operasyonlarını üstlenen Kipaş Pazarlama ve Ticaret A.Ş., sergilediği üstün performansla tekstil sektörünün en prestijli ödüllerinden biri olan "Yıldız Ödülü"ne layık görüldü. Ödül, Kipaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hikmet Gümüşer tarafından, İstanbul Valisi Davut Gül’ün elinden alındı. Böylece şirket, Türkiye’nin en büyük ilk 10 ihracatçısı arasındaki konumunu bir kez daha pekiştirdi.

Altı Ana Sektörde Küresel Güç

Merkezi Kahramanmaraş’ta bulunan Kipaş Holding; tekstil, çimento, kağıt, enerji, eğitim ve tarım olmak üzere 6 ana sektörde faaliyet gösteriyor. Kipaş Pazarlama’nın yürüttüğü stratejik ihracat hamleleri sayesinde grup, üretim gücünü dünyanın dört bir yanına taşıyarak bugün 100’den fazla ülkeye Türk kalitesini ulaştırıyor.

"Yerli Üretim Güvenli Limandır"

Törende konuşan İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, küresel lojistik sorunlar ve tedarik zinciri kırılmalarının yerli üretimin stratejik önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti. Öksüz, Türk tekstil sektörünün Avrupalı markalar için “güvenli liman” olmaya devam ettiğini vurguladı. Kipaş Pazarlama’nın aldığı ödül, grubun zorlu küresel şartlara rağmen sürdürülebilir ihracat vizyonunu ve dayanıklılığını simgeliyor.

Ekonominin Temel Taşı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ise tekstil ve hazır giyim sektörünün üretim gücü ve istihdam kapasitesiyle Türkiye ekonomisinin temel taşlarından biri olduğunu ifade etti. Kipaş Holding, teknolojik yatırımları ve entegre üretim tesisleriyle bu vizyonun en somut örneklerinden biri olarak uluslararası pazarlarda Türkiye’nin rekabet gücünü artırmaya devam ediyor.