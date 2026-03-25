Edinilen bilgilere göre, 46 ANR 645 plakalı otomobil, Afşinbey Caddesi üzerinde seyir halindeyken sürücüsünün virajı alamaması sonucu yol kenarında park halinde bulunan araçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçların birbirine vurması sonucu zincirleme kaza meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Afşin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla birlikte bölgede aksayan trafik kısa sürede normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.