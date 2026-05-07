Edinilen bilgilere göre, Ali Türkan’ın kaybolmasının ardından yakınları tarafından başlatılan arama çalışmaları sonuç vermeyince durum güvenlik güçlerine bildirildi. İhbar üzerine Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde bölgede arama çalışması başlatıldı.

Çalışmalara AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), emniyet güçleri ve gönüllü ekipler katıldı. Ekipler tarafından bölgede dron ve iz takip köpekleriyle geniş çaplı arama yapıldı.

Yürütülen çalışmalar sonucunda Ali Türkan’ın cansız bedeni bulundu. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için morga kaldırıldı.