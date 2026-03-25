Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, üniversitenin mevcut çalışmaları ve gelecek hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Vali Ünlüer, Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş’a yeni görevinde başarılar dileyerek “Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinin şehrimizin bilimsel ve sosyal gelişimine sunduğu katkılar son derece kıymetlidir. Yeni dönemde üniversitemizin daha güçlü projelere imza atacağına inanıyorum. Hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

Rektör Okumuş ise nazik ziyaretleri ve iyi dilekleri dolayısıyla Vali Ünlüer’e teşekkür ederek, üniversite-şehir iş birliğinin önemine vurgu yaptı. Üniversitenin tüm paydaşlarla birlikte hareket ederek bölgesel kalkınmaya katkı sunmaya devam edeceğini belirtti.

Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç, KSÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş’u Ziyaret Etti

Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, üniversite ile yerel yönetimler arasındaki iş birliği olanakları ele alındı.

Başkan Kıraç, Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş’a yeni görevinde başarılar dileyerek “Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinin bölgeye sağladığı katkılar her geçen gün artıyor. Yerel yönetimler olarak üniversitemizle ortak projeler geliştirmeyi önemsiyoruz. Hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.Ziyaret kapsamında Başkan Kıraç, Rektör Okumuş’a günün anısına hediye takdim etti.

Rektör Okumuş ise nazik ziyaretleri ve iyi dilekleri dolayısıyla Başkan Kıraç’a teşekkür ederek, üniversite-şehir bütünleşmesinin önemine dikkat çekti. KSÜ’nün yerel yönetimlerle güçlü bir koordinasyon içinde çalışarak bölgesel kalkınmaya katkı sunmayı sürdüreceğini ifade etti.

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan’dan KSÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş’aHayırlı Olsun Ziyareti

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, iki üniversite arasındaki akademik iş birliği ve ortak proje imkânları ele alındı.

Rektör Doğan, Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş’a yeni görevinde başarılar dileyerek “Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinin bölgesel ve ulusal düzeyde önemli bir konuma sahip olduğunu görüyoruz. Yeni dönemde üniversitelerimiz arasında akademik iş birliklerinin daha da gelişeceğine inanıyorum. Hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

Ziyaret kapsamında Rektör Okumuş, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan’a üniversite yerleşkesini tanıtarak, Rektörlük binası terasından Avşar Kampüsü’nü gezdirdi. Okumuş, kampüsün fiziki altyapısı, akademik birimleri ve devam eden yatırımlar hakkında bilgi verirken, Kahramanmaraş’ın şehir yapısı ve gelişim potansiyeline ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rektör Okumuş ise nazik ziyaretleri ve iyi dilekleri dolayısıyla Rektör Doğan’a teşekkür ederek, üniversiteler arası iş birliğinin bilimsel üretkenliği artırmadaki rolüne dikkat çekti. KSÜ’nün, bölgesel kalkınmaya katkı sunan projelerde paydaş üniversitelerle birlikte hareket etmeyi sürdüreceğini ifade etti.

Sağlık-Sen Kahramanmaraş Şube Başkanı Demirci’den Rektör Okumuş’a Ziyaret

Sağlık-Sen Kahramanmaraş Şube Başkanı Bünyamin Mutlu Demirci ve beraberindeki heyet, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş’u ziyaret etti.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, üniversite ile sağlık çalışanları arasındaki iş birliği ve ortak çalışmalar üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Başkan Demirci, Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş’a yeni görevinde başarılar dileyerek “Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinin sağlık alanındaki katkıları son derece kıymetlidir. Sağlık çalışanları ile üniversitemiz arasındaki iş birliğinin daha da güçleneceğine inanıyoruz. Hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

Rektör Okumuş ise nazik ziyaretleri ve iyi dilekleri dolayısıyla Demirci ve beraberindeki heyete teşekkür ederek, üniversite ile sağlık camiası arasındaki güçlü bağların önemine dikkat çekti. KSÜ’nün, sağlık alanında yürütülen çalışmalarda tüm paydaşlarla iş birliği içinde hareket etmeye devam edeceğini ifade etti.