Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Belediye Başkan Yardımcısı Latif Öztürk, birim müdürleri ve meclis üyeleriyle birlikte mahalle sakinleriyle bir araya gelerek vatandaşların talep ve önerilerini yerinde dinledi.

Mahalle sakinlerinin yoğun katılım gösterdiği toplantıda, Küpelikız Mahallesi’nin öncelikli ihtiyaçları ele alındı. Vatandaşlardan gelen talepler tek tek değerlendirilirken, çözüm bekleyen konularla ilgili ilgili birimlere gerekli talimatlar verildi.

KÜPELİKIZ MAHALLESİ’NİN TALEPLERİ MASAYA YATIRILDI

Toplantıda, mahallede bulunan TOKİ konutlarının çevre düzenlemesi için ilgili kurumla görüşme sağlandığı belirtildi. TOKİ konutları çevresindeki sokak aydınlatmalarının yapılması için ise AKEDAŞ ile gerekli görüşmelerin gerçekleştirildiği ifade edildi.

Mahallenin eksik kalan yollarında sathi kaplama çalışması yapılması için ilgili birimlere talimat verilirken, Küpelikız Mahallesi’nde bulunan Cemevinin çevre düzenlemesi de gündeme alındı. Cemevinin çevresinde gerekli düzenlemelerin yapılması ve ihtiyaç duyulan bankların temin edilmesi için ilgili birimlere gerekli yönlendirmeler yapıldı.

BAŞKAN AKPINAR: “TALEPLERİ SAHADA DİNLİYOR, ÇÖZÜMLERİ YERİNDE ÜRETİYORUZ”

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, mahalle toplantılarının vatandaşlarla doğrudan iletişim kurmak açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Başkan Akpınar, hizmetlerin vatandaşların talepleri doğrultusunda planlandığını vurgulayarak şunları söyledi:

“Küpelikız Mahallemizde hemşehrilerimizle bir araya gelerek talep ve önerilerini yerinde dinledik. Mahallemizin ihtiyaçlarını tek tek değerlendirerek ilgili birimlerimize gerekli talimatları verdik. Bizler, sorunları sahada dinleyen ve çözümleri yerinde üreten bir belediyecilik anlayışıyla hareket ediyoruz. İlçemizin 105 mahallesinin tamamına eşit hizmet anlayışıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.”

Başkan Akpınar, toplantının ardından Küpelikız Mahallesi sakinlerine ilgi, destek ve misafirperverlikleri için teşekkür ederek, mahallede ihtiyaç duyulan hizmetlerin takipçisi olacaklarını ifade etti.