Uzun yıllar Milliyetçi Hareket Partisi tabanında siyaset yapan ve geçmiş dönemde İYİ Parti bünyesinde yöneticilik görevlerinde bulunan Mustafa Dilbaz, Milli Yol Partisi Kahramanmaraş İl Başkanlığı görevine getirildi.

Görevlendirmenin, Milli Yol Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nida Gönen’in tensipleri doğrultusunda yapıldığı öğrenildi.

Yeni görevine başlayan Mustafa Dilbaz’ın önümüzdeki günlerde il teşkilatlanması ve saha çalışmalarıyla ilgili kapsamlı bir çalışma başlatması bekleniyor.

Parti teşkilatında yapılacak yeni yapılanma kapsamında yönetim kadrosunun da kısa süre içerisinde kamuoyuna tanıtılacağı ifade edildi.

Mustafa Dilbaz’ın özellikle milliyetçi camiada uzun yıllara dayanan siyasi geçmişi nedeniyle parti tabanında dikkat çeken bir isim olduğu belirtilirken, Kahramanmaraş’ta aktif saha siyaseti yürütmesinin hedeflendiği kaydedildi.