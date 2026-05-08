Yapılan açıklamada, daha önce defalarca dile getirilen güvenlik risklerinin ne yazık ki yaşanan saldırıyla gerçeğe dönüştüğü ifade edildi.

HAKKÂRİ’DE GÖREVLİ PSİKOLOG BIÇAKLI SALDIRIDA AĞIR YARALANDI

Hakkâri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde görev yapan bir psikolog, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralandı. Edinilen bilgilere göre olayın, Sosyal Risk Haritası çalışmaları kapsamında kadına yönelik şiddet vakası nedeniyle gerçekleştirilen hane ziyareti sonrası yaşanan süreçle bağlantılı olduğu belirtildi.

İddiaya göre psikiyatrik rahatsızlığı bulunduğu ifade edilen ve şiddet uyguladığı belirtilen şahıs, kuruma gelerek görevli psikoloğa saldırdı. Yaralanan psikoloğun tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

“BU OLAY MÜNFERİT DEĞİL”

Türk Sağlık-Sen tarafından yapılan açıklamada, saldırının münferit bir olay olarak değerlendirilemeyeceği vurgulandı. Açıklamada psikologlar, sosyal çalışmacılar ve sahada görev yapan kamu personelinin ciddi güvenlik riskleri altında görev yaptığı ifade edildi.

Sendika yetkilileri, özellikle Sosyal Risk Haritası gibi hassas saha çalışmalarında çalışan güvenliğinin öncelikli hale getirilmesi gerektiğini belirtti.

SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI İÇİN GÜVENLİK TEDBİRLERİ TALEP EDİLDİ

Açıklamada, yüksek risk taşıyan saha çalışmalarının aşağıdaki şartlar sağlanmadan yürütülmemesi gerektiği kaydedildi:

Güçlü ve bağlayıcı bir yasal altyapı oluşturulması

Açık görev tanımları ve güvenlik prosedürlerinin hazırlanması

Risk analizlerinin eksiksiz tamamlanması

Kolluk kuvvetleriyle koordineli çalışma yürütülmesi

Kurumsal güvenlik önlemlerinin artırılması

Çalışanların fiziksel ve psikolojik güvenliğinin garanti altına alınması

“ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ SAĞLANMADAN SAHA ÇALIŞMASI YAPILAMAZ”

Türk Sağlık-Sen Şube Başkanı Mehmet Özer, sosyal hizmet çalışanlarının hayatını riske atan uygulamaların görmezden gelinmemesi gerektiğini belirterek yetkililere çağrıda bulundu. Açıklamada, özellikle yüksek riskli vakalarda görev yapan personelin korunmasına yönelik somut ve uygulanabilir tedbirlerin acilen hayata geçirilmesi gerektiği ifade edildi.