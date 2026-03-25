Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından yönetim kurulu ile bir araya gelen tecrübeli çalıştırıcı, yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı anlaşarak takımdan ayrıldı.

Kulüpten resmi açıklama

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz ile teknik direktörümüz Bayram Bektaş arasında yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı anlaşma sağlanarak yollarımız ayrılmıştır. Sayın Bektaş’a ve ekibine kulübümüze vermiş oldukları emek ve katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca yeni teknik direktör arayışlarına başlandığı ve çalışmaların kısa sürede sonuçlandırılacağı bilgisi paylaşıldı.