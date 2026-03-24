Şehit Uzman Çavuş Selman Akarsel, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla kamuoyuna duyuruldu. 24 Mart’ta Doğubayazıt bölgesinde meydana gelen kazada ağır yaralanan Akarsel, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aynı kazada Yusuf Açay da şehit olmuştu. Selman Akarsel’in kim olduğu, nereli olduğu ve hayatına dair detaylar vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor.

SELAM AKARSEL KİMDİR, NERELİ

Ulaştırma Uzman Çavuş Selman Akarsel hakkında resmi kaynaklarda yer alan bilgiler şu aşamada sınırlıdır. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Akarsel’in görev sırasında meydana gelen askeri araç kazasında ağır yaralandığı ve hastanede şehit olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kazanın detaylarına göre, 24 Mart tarihinde Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde askeri aracın karıştığı olayda iki asker ağır şekilde yaralandı. Yaralılardan biri olan Yusuf Açay olay yerinde şehit olurken, Selman Akarsel hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Selman Akarsel’in doğum yeri, yaşı, aile bilgileri ve görev geçmişine ilişkin ayrıntılar henüz kamuoyuna açıklanmadı. Bu tür bilgilerin ilerleyen saatlerde veya yapılacak resmi tören duyurularıyla birlikte netleşmesi bekleniyor.

Şehit Uzman Çavuş Selman Akarsel’in cenaze programı ve memleketine ilişkin bilgilerin, önümüzdeki süreçte resmi kurumlar tarafından paylaşılması öngörülüyor.