Toplantıda, Kahramanmaraş’ın ekonomik dönüşüm süreci, üretim altyapısının güçlendirilmesi ve geleceğe yönelik stratejik hedefler ele alındı.

KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu’nunbaşkanlığında düzenlenen toplantıda; şehrin deprem sonrası yeniden yapılanma süreci, sanayide dönüşüm, ihracatın artırılması ve yüksek katma değerli üretime geçiş konuları kapsamlı şekilde değerlendirildi. Kurul üyeleri, sahip oldukları tecrübe ve birikimle Kahramanmaraş’ın kalkınma yolculuğuna katkı sunacak görüş ve önerilerini paylaştı.

Toplantıda konuşan Başkan Mustafa Buluntu, Yüksek İstişare Kurulu’nun şehrin ortak akıl platformlarından biri olduğunu vurgulayarak, “Kahramanmaraş’ımızın geleceğini şekillendirirken istişare kültürünü esas alıyoruz. Alanında yetkin isimlerden oluşan Yüksek İstişare Kurulumuz, bizlere yol gösteren önemli bir danışma mekanizmasıdır. Bununla birlikte, ele alınan konuların mahiyetine göre alanında ehil isimleri de toplantılarımıza davet ederek istişare sürecimizi daha da güçlendireceğiz. Şehrimizi daha güçlü bir üretim ve ihracat merkezi haline getirmek için kararlılıkla çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Toplantıda ayrıca, Avrupa Birliği Delegasyonu ile yürütülen iş birliği ve çalışmalar başta olmak üzere KMTSO’nun yürüttüğü projeler ve önümüzdeki döneme ilişkin planlanan çalışmalar hakkında da kurul üyelerine bilgilendirme yapıldı. Özellikle yüksek teknoloji yatırımları, uluslararası rekabet gücünün artırılması ve istihdam odaklı projeler öncelikli başlıklar arasında yer aldı.