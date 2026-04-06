U21 kategorisi 84 kilogramda tatamiye çıkan Temiz, güçlü rakipleri karşısında sergilediği başarılı performansla final etabına yükseldi. Zorlu mücadelelerin ardından kürsüde ikinci sırada yer alan genç sporcu, elde ettiği dereceyle dikkatleri üzerine çekti.

Türkiye’nin farklı illerinden çok sayıda sporcunun katılım sağladığı organizasyonda disiplinli ve istikrarlı performansıyla öne çıkan Hüseyin Temiz, özellikle eleme ve final karşılaşmalarındaki mücadele gücüyle takdir topladı. Başarılı sporcu, Kahramanmaraş’ı en iyi şekilde temsil etti.

Nova Hilal Spor Kulübü Kulüp Başkanı Selçuk Kara, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, elde edilen derecenin önemine vurgu yaparak, “Sporcumuzun bu başarısı, önümüzdeki ulusal ve uluslararası organizasyonlar öncesinde önemli bir motivasyon kaynağı olmuştur. Kulüp olarak sporcularımızla birlikte Kahramanmaraş’ı en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.