Başkan Akarca, ayrılık kararını Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ile gerçekleştirdiği kritik görüşmenin ardından yazılı bir açıklamayla kamuoyuna duyurdu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Görgel ile Görüştü ve Kararını Verdi

Görevine 30 Mayıs 2024 tarihinde yapılan kongreyle büyük bir onurla başladığını hatırlatan Ahmet Gaffar Akarca, sürecin arka planını şu sözlerle paylaştı:

"Büyükşehir Belediye Başkanımız Fırat Görgel ile gerçekleştirdiğimiz görüşme neticesinde, yürütmekte olduğum başkanlık görevini bırakma kararımı kendileriyle paylaşmış bulunuyorum. Kulübümüze tarihimizde eşine az rastlanır şekilde destek veren tüm hemşehrilerimize mahcup olmamanın huzuruyla olağanüstü kongre sürecini başlatmış bulunuyorum."

2 Yılda 2 Şampiyonluk ve Tarihi Başarılar

Görev süresi boyunca omuzlarında büyük bir sorumluluk hissettiğini ve hem maddi hem manevi anlamda hiçbir fedakarlıktan kaçınmadığını belirten Akarca, kulübün son 2 yılda küllerinden doğarak adeta bir destan yazdığını vurguladı. İstiklal Spor'un elde ettiği başarıların altını çizen Akarca, şunları kaydetti:

"Sadece 2 yıl içerisinde; 2 farklı branşta şampiyonluk yaşayan, 2 kez Play-Off başarısı elde eden ve küllerinden yeniden doğmaya çalışan şehrimize spor alanında önemli bir başarı hikâyesi yazan bu büyük camianın bir parçası olmaktan her zaman gurur duydum. Görev sürem boyunca vicdanen son derece müsterihim."

"Kimseye Kırgınlığım Yok, Haklar Helal Olsun"

Oldukça duygusal ifadelerle camiaya veda eden Ahmet Gaffar Akarca, süreç içerisinde hiçbir kuruma veya şahsa karşı bir kırgınlık ya da kızgınlık beslemediğini dile getirdi. Yoğun ve stresli geçen dönemlerde farkında olmadan kırdığı insanlardan helallik isteyen Akarca, "Hayatımın belki de en yorucu ama bir o kadar da en anlamlı ve güzel 2 yılını yaşadım" diyerek kendi hakkını da herkese helal ettiğini belirtti.

Olağanüstü Kongrede Aday Olmayacak

Yeni dönem için kulübün önünü açan Akarca, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel'in kongre sürecine kadar yapacağı istişarelerle bu bayrağı daha da yukarı taşıyacak güçlü adayların çıkacağına inancının tam olduğunu söyledi.

Akarca, açıklamasını net bir mesajla noktaladı:

"Bu vesileyle, yapılacak olağanüstü kongrede aday olmayacağımı kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunuyorum."