Deprem sürecinde verilen desteklere teşekkür ederek sözlerine başlayan Balcıoğlu, yaşanan dayanışmanın önemine dikkat çekti.

Balcıoğlu, “Deprem anında bize ses oldunuz, nefes oldunuz. Duyuramadığımız sesimizi duyurdunuz. Belki bir kişinin daha hayata dönmesine vesile oldunuz. Şahsım, ailem ve şehrim adına teşekkür ediyorum” dedi.

Küresel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Balcıoğlu, savaşların arka planında ekonomik nedenlerin bulunduğunu belirterek; “Bence bu savaş hiç gerekli değildi. Ama bugün gelinen noktada bana göre savaş yapılmıyor, ticaret yapılıyor” dedi.

Silah sanayisine dikkat çeken Balcıoğlu, yaşanan çatışmaların bir tür “test alanı” olarak kullanıldığını ifade ederek; “Silahların etkinliği test ediliyor. Bir nevi simülasyon ortamı oluşturuluyor” diye konuştu.

Savaşların yalnızca cephede değil ekonomik anlamda da tüm dünyayı etkilediğini belirten Balcıoğlu, “Petrol fiyatları artıyor, ardından temel gıda ürünlerine zam geliyor. Bu durum sadece belli kesimleri değil, toplumun tamamını etkiliyor” dedi.

Son yıllarda pandemi, deprem ve bölgesel krizlerin üst üste geldiğini hatırlatan Balcıoğlu, Kahramanmaraş’ın zorlu süreçlerden geçtiğinden bahsederek; “Çadırda kalmayı, susuzluğu, soğuğu gördük. Bunlar geçiyor ama iz bırakıyor” dedi.

Tüm zorluklara rağmen umutlu olduklarını belirten Balcıoğlu, şehrin üretim gücüne vurgu yaparak; “Biz yoktan var etmeyi bilen bir şehiriz. Küçük işletmelerden büyük sanayi kuruluşları çıkardık, yine başarırız” ifadelerini kullandı.

Dış ticarette yaşanan sorunlara da değinen Balcıoğlu, özellikle pazar kaybının üretimden daha büyük bir problem olduğunu belirtti.

Suudi Arabistan örneğini veren Balcıoğlu, geçmişte yaşanan siyasi gerilimlerin ticareti olumsuz etkilediğini ifade etti.

“Pazar kaybı yaşadık. Yerimizi başka ülkeler doldurdu. Şimdi yeniden girmek istiyoruz ama rekabet çok daha zor hale geldi.”

Dünya Ortadoğu’da yaşana savaştan büyük zarar gördüğünü kaydeden Balcıoğlu, mevcut küresel gelişmelerin ekonomik etkilerinin önümüzdeki süreçte de hissedilmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.