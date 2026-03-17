Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş’ın öncülüğünde kurulan ve kısa sürede Türk voleybolunda dikkatleri üzerine çeken temsilcimiz, 2025-2026 sezonunu zirvede tamamlayarak Efeler Ligi’ne yükselme başarısı gösterdi. Sezona güçlü bir başlangıç yapan ve 25 maçta elde ettiği 23 galibiyetle liderliğini perçinleyen “Filenin Aslanları”, bugün oynanacak karşılaşmanın ardından şampiyonluk kupasını kaldıracak.

İstikrar, disiplin ve güçlü vizyonun zaferi

Sezon boyunca ortaya konan istikrarlı performans, teknik heyetin planlı çalışmaları ve sporcuların yüksek mücadele azmi, Onikişubat Belediyespor’un başarı yolculuğunun en belirleyici unsurları oldu. Kulüp yönetiminin kararlı duruşu ve Onikişubat Belediyesi’nin spora verdiği güçlü destek, bu büyük başarının arkasındaki en önemli itici güçlerden biri olarak öne çıktı.

Saha içinde elde edilen kritik galibiyetler ve sezonun her anına yayılan disiplinli yaklaşım, Onikişubat Belediyespor’u yalnızca bir şampiyonlukla değil, aynı zamanda sürdürülebilir başarı hedefiyle de Türk voleybolunun önemli aktörlerinden biri haline getirdi.

Kahramanmaraş sporunda yeni bir dönemin başlangıcı

Uzun yıllardır takım sporlarında en üst seviyede temsil edilme konusunda önemli bir boşluk yaşayan Kahramanmaraş, Onikişubat Belediyespor’un şampiyonluğu ile yeni bir döneme adım atıyor. Bu başarı, yalnızca sportif bir kazanım değil; aynı zamanda şehrin spor vizyonunun güçlenmesi, gençlerin spora yönlendirilmesi ve kurumsal spor yatırımlarının somut bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

Efeler Ligi’ne yükselme hakkı kazanan Onikişubat Belediyespor, Kahramanmaraş’ı yeniden Türkiye’nin en üst lig arenasına taşıyarak kentin spor kimliğine güçlü bir ivme kazandıracak. Bu tarihi başarı, planlı yatırımların, kararlı yönetim anlayışının ve şehrin ortak heyecanının bir tezahürü olarak spor tarihindeki yerini alacak.

Tarihi an canlı yayınla TRT Spor Yıldız ekranlarına taşınacak

Bugün, 17 Mart 2026 Salı günü saat 13.00’te TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu’nda oynanacak karşılaşma, TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Böylece Kahramanmaraşlı sporseverler başta olmak üzere tüm Türkiye, Filenin Aslanları’nın kupa sevincine eş zamanlı olarak tanıklık edecek.

Onikişubat Belediyespor, sezonun son mücadelesinde sahaya yalnızca bir maç için değil; bir şehrin gururunu, emeğini ve inancını temsil ederek çıkacak.

Kupayla taçlanacak bu büyük yürüyüş, Kahramanmaraş’ın spor alanındaki yükselişinin en güçlü sembollerinden biri olarak hafızalara kazınacak.