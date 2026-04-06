Kırmızı-beyazlı ekip, 28. hafta mücadelesinde deplasmanda Mazıdağ Fosfatspor ile karşı karşıya geldiği maçtan 2-0’lık skorla galip ayrıldı.

Mardin Kızıltepe Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında her iki takım da kontrollü bir oyun sergiledi. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen ilk 45 dakikada taraflar gol bulamazken, devre 0-0 eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıya daha istekli başlayan Kahramanmaraşspor, oyunun kontrolünü ele alarak rakip kalede baskı kurdu. Aradığı golü maçın son bölümünde bulan konuk ekipte Kayrahan Yılmaz, 78. dakikada kaydettiği golle takımını öne geçirdi.

Golden sonra oyun disiplinini koruyan Kahramanmaraşspor, uzatma dakikalarında farkı artırdı. 90. dakikada Arda Şahin’in attığı golle skoru 2-0’a getiren kırmızı-beyazlılar, sahadan üç puanla ayrıldı.

Bu sonuçla puanını kritik seviyeye taşıyan Kahramanmaraşspor, küme düşme hattından çıkarak ligde kalma umutlarını son haftalara taşıdı. Karşılaşma sonrası takımda büyük sevinç yaşanırken, taraftarlar galibiyeti coşkuyla kutladı.