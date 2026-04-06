Bazı kişilerin çalışmadan maaş aldığını iddia eden Özcan, bu durumun bedelini emekçilerin ödediğini savundu.

Torpil ve yakın ilişkilerle yapılan görevlendirmelere dikkat çeken Özcan, “Yakınlarını eskiye dayalı veya torpile dayalı şekilde görevlendirmek, işçinin ve çalışanın yaşadığı mağduriyeti ortadan kaldırmaz” dedi.

Yaşananların sorumluluğunu siyasilere yükleyen Özcan, “Bugün yaşanan pervasızlığın ve toplu işçi kıyımlarının müsebbibi sorumsuz siyasilerdir” ifadelerini kullandı.

Yetkililere çağrıda bulunan Özcan, “Bir kişinin ya da birkaç kişinin çıkarı için binlerce insanı mağdur edemezsiniz. Buna hakkınız yok. Biz kimlerin çalışmadan maaş aldığını, kimlerin yakınlarının işe alındığını çok iyi biliyoruz. Vicdan edin” diye konuştu.

Halktan kopuk bir siyaset anlayışının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Özcan, kamuoyunu duyarlılığa davet etti.