Göksun, Elbistan, Nurhak, Çağlayancerit ve Pazarcık ilçelerinde temaslarda bulunan Karakoç, Ankara dönüşünde ise iletilen sorunları ilgili bakanlıklara taşıdı.

BAKANLARLA KAHRAMANMARAŞ GÜNDEMİ

Milletvekili Karakoç, Ankara’da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile gerçekleştirdiği görüşmede Kahramanmaraş’ın enerji başta olmak üzere temel ihtiyaçlarını ve devam eden projeleri ele aldı. Görüşmede, şehrin daha dirençli ve güçlü bir yapıya kavuşması için yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Karakoç ayrıca Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile bir araya gelerek, sahadan iletilen talepleri doğrudan iletti. Görüşmede tarım, hayvancılık ve kırsal kalkınma alanındaki ihtiyaçlar kapsamlı şekilde ele alınırken, üreticilerin desteklenmesine yönelik atılacak adımlar istişare edildi.

İLÇE İLÇE SAHA ÇALIŞMASI

Hafta sonu programı kapsamında ilçeleri ziyaret eden Karakoç, esnaf, çiftçi ve vatandaşlarla buluştu. Nurhak’ta çarşı esnafını ziyaret ederek talepleri dinleyen Karakoç, ilçede yapımı süren TOKİ konutlarında incelemelerde bulundu.

Çağlayancerit’te “Hayırlı Günler Komşum, Derdin Derdimiz” temasıyla gerçekleştirilen ziyaretlerde vatandaşlar ve güvenlik güçleriyle bir araya gelen Karakoç, sorun ve talepleri yerinde dinledi. Pazarcık’ta ise depremzede aileleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Göksun’un Karaömer Mahallesi’nde vatandaşlarla buluşan Karakoç, mahalle sakinlerinin beklentilerini dinledi. Teşkilat mensuplarıyla da bir araya gelen Karakoç, birlik ve dayanışma vurgusu yaptı.

ELBİSTAN’DA EKONOMİ VE ÜRETİM GÜNDEMİ

Elbistan’da yoğun temaslarda bulunan Karakoç, Karma Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi, Taşıyıcılar Kooperatifi, Esnaflar ve Bakkallar Odası, Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ile Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti. Görüşmelerde üretim, istihdam ve ticaretin geliştirilmesine yönelik beklentiler ele alınırken, esnafın yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirildi.

Karakoç, nakliye sektöründen küçük esnafa kadar geniş bir yelpazede ekonomik aktörlerle temas kurarak, yerel ekonominin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

“VATANDAŞIMIZIN YANINDAYIZ” MESAJI

Ziyaretler boyunca vatandaşlarla birebir temas kuran Karakoç, her kesimin sorunlarını dinleyerek çözüm odaklı bir yaklaşım benimsediklerini vurguladı. Karakoç, “Kahramanmaraş’ın her alanda daha güçlü bir yapıya kavuşması için sahada olmaya, hemşehrilerimizin taleplerini ilgili mercilere taşımaya devam edeceğiz” mesajını verdi.