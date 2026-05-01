Genel Başkan Akkuş açıklamasında; emeğin, alın terinin ve helal kazancın toplumun en temel yapı taşı olduğunu vurgulayarak, işçinin hakkının korunmasının yalnızca bir sorumluluk değil, aynı zamanda vicdani bir görev olduğunun altını çizdi.

“Bugün; alın teriyle hayatı inşa edenlerin, emeğiyle yarınları var edenlerin günüdür. 1 Mayıs, sadece bir bayram değil; emekçinin onur mücadelesinin, adalet arayışının ve dayanışma ruhunun en güçlü sembolüdür.” ifadelerini kullanan Akkuş, şu değerlendirmelerde bulundu:

EMEKÇİNİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

“İŞÇİDER olarak bugün Türkiye genelinde 35 il ve ilçede teşkilatlarımızla, ülkemizin en geniş sivil işçi hareketlerinden biri haline gelmiş bulunuyoruz. Bu güç; makamdan değil, sahadan, emekten ve emekçiden alınan güçtür.

35 il ve ilçelerde faaliyet gösteren teşkilatlarımız, emekçilerimizin 7/24 hizmetinde görev yapmakta; hak arayışında olan her işçimizin yanında aktif olarak yer almaktadır.

Bizler; haksızlığa uğrayanın sesi, mobbinge maruz kalanların güvencesi, adalet arayan emekçinin yanında duran bir iradeyiz.

Emekçilerimizin alın terinin korunması, haklarının teslim edilmesi ve insanca çalışma koşullarının sağlanması için gece gündüz demeden mücadelemizi sürdürüyoruz ve sürdüreceğiz.”

ALIN TERİ KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR

“Hiç kimse unutmasın ki; alın teri bizim kırmızı çizgimizdir. Emeğin değersizleştirildiği, işçinin yok sayıldığı hiçbir düzen sürdürülebilir değildir.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)’in buyurduğu üzere: ‘İşçinin ücretini, alın teri kurumadan veriniz.’ Bu ölçü; emeğe saygının, adaletin ve vicdanın en açık göstergesidir.

Bu vesileyle; başta ülkemizin dört bir yanında fedakârca çalışan işçi kardeşlerimiz olmak üzere, tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum.

Emeğin kazandığı, adaletin hâkim olduğu, dayanışmanın büyüdüğü bir Türkiye dileğiyle…”

İŞÇİDER olarak; emekçinin hakkını korumaya, alın terinin karşılığını savunmaya ve adalet mücadelesinde emekçinin yanında dimdik durmaya devam edeceğiz.