TES-İŞ Sendikası Afşin Şubesi ile Çelikler Holding bünyesindeki Afşin-Elbistan A Termik Santrali'nde yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin, işverenin düşük ücret teklifi nedeniyle tıkanmasının ardından süreç yeni bir boyuta taşındı.

İşçiler, yaşanan duruma tepki göstermek amacıyla santral girişinde iki ayrı eylem gerçekleştirmişti. Ancak yapılan görüşmelerden sonuç alınamaması üzerine sendikanın genel merkezi devreye girerek konuyu bakanlık gündemine taşıdı.

Bu kapsamda TES-İŞ Sendikası Genel Başkanı İrfan Kabaloğlu, Genel Başkan Yardımcıları Hüseyin Özil, Adem Aşıkkutlu ve Fatih Tülek ile birlikte Bakan Alparslan Bayraktar'ı ziyaret etti.

Görüşmeye ilişkin sendikanın genel merkez sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Afşin-Elbistan, Soma ve Kangal başta olmak üzere termik santrallerde yaşanan sorunlar ile elektrik dağıtım şirketleri ve kamu-özel sektörde örgütlü bulunduğumuz işyerlerindeki üyelerimizin çalışma koşulları ve beklentileri hakkında istişarelerde bulunuldu. Sayın Bakanımıza göstermiş oldukları nezaket için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

TES-İŞ Sendikası Afşin Şube Başkanı Mustafa Kılıç ise görüşmeyle ilgili yaptığı değerlendirmede, sürece katkılarından dolayı Genel Başkan İrfan Kabaloğlu ve genel merkez yöneticilerine teşekkür etti.