Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada Ramazan ayının manevi atmosferi paylaşıldı. Sümer Mahallesi’nde gerçekleşen iftar programı sıcak ve samimi bir atmosferde geçti. Başkan Mehmet Akpınar ve eşi Fatma Akpınar, Özbek ailesiyle birlikte iftar açarak Ramazan ayının birlik, kardeşlik ve paylaşma ruhunu aynı sofrada yaşadı.

İftar programında mahalle sakinleriyle sohbet eden Başkan Mehmet Akpınar, Ramazan ayının toplumda dayanışma ve gönül bağlarını güçlendiren müstesna bir zaman dilimi olduğunu ifade etti. Akpınar, Ramazan’ın insanları bir araya getiren ve paylaşma kültürünü güçlendiren önemli bir ay olduğunu vurguladı.

İftar programında misafirperverliğinden dolayı İbrahim Özbek ve ailesine teşekkür eden Başkan Akpınar, Ramazan ayının tüm vatandaşlara sağlık, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.

Gerçekleşen iftar buluşması, samimi sohbetler ve Ramazan’ın manevi atmosferi eşliğinde sona erdi.