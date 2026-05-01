Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimi güçlendirmek ve çiftçilerin gelirini artırmak amacıyla hayata geçirdiği destek projelerine bir yenisini daha ekledi. Coğrafi tescilli Kabarcık Üzümü’nün anavatanı Bertiz bölgesinde başlatılan yeni uygulama kapsamında, üzüm bağlarında verim kaybına neden olan bağ güvesine karşı üreticilere feromon tuzak desteği sağlanıyor. Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen proje, Budaklı, Çobanlı ve Baydemirli mahallelerinde toplam 110 üreticiyi kapsıyor. Proje kapsamında dağıtılan feromon tuzaklarla, bağlara zarar veren salkım güvesinin kimyasal ilaç kullanılmadan, biyoteknik yöntemlerle kontrol altına alınması hedefleniyor. Böylece hem çevre dostu üretim teşvik ediliyor hem de Kabarcık Üzümü’nün doğal yapısı korunarak üretim hacminin artırılması amaçlanıyor.

Üreticilere Feromon Tuzaklar Teslim Edildi

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, mahalleleri tek tek ziyaret ederek üreticilere feromon tuzaklarını dağıttı ve kullanımına ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

“Üzüm Hasadını Artırmayı Hedefliyoruz”

Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Şube Müdürü Nuh Yılmaz, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, Bertiz bölgesinde bağcılığın en önemli sorunlarından biri olan salkım güvesine karşı biyoteknik mücadele başlattıklarını belirtti. Yılmaz, “Bağlara zarar veren salkım güvesini zirai ilaç kullanmadan yok etmek istiyoruz. Bu kapsamda üreticilerimize yüzde 100 hibe olarak feromon tuzak desteğinde bulunuyoruz. İnşallah bu uygulamayla bağlardaki zararı minimize ederek üzüm hasat miktarını artırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Üreticilerden Desteklere Tam Not

Çobanlı Mahalle Muhtarı Ramazan Çam, mahallelerinin temel geçim kaynağının üzüm bağcılığı olduğunu vurgulayarak, son yıllarda artan bağ güvesi nedeniyle ciddi verim kayıpları yaşandığını söyledi. Çam, “Mahallemizin geçim kaynağı üzüm bağcılığı. Ancak bağ güvesinin artırışından dolayı hasat miktarımız düşüyor, gelirimiz azalıyordu. Büyükşehir Belediyemiz ve Tarım İl Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında mahallemizdeki üreticilere feromon yayıcı çubuklar dağıtılıyor. Bunlar sayesinde inşallah bağ güvesi sayısında önemli azalış olacağını düşünüyorum. Ayrıca kimyasal bir ilaç olmadığı için hasat miktarımızı da düşürmeyecek. İnşallah bu yıl verimler daha artacak” dedi. Mahalle sakinlerinden Eyüp Kazıcı, “Bağ güvelerinden dolayı üretimde yıllardır zorluk çekiyorduk. Büyükşehir Belediyemizin sağladığı bu desteklerle artık çok daha verimli bir üretim olacağını düşünüyorum. Bu destek için Büyükşehir Belediye Başkanımız Fırat Görgel’e teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Ahmet Duran Ekici de, “Bağlarımız güveden dolayı her sene çürüyordu. Üzümlerimiz telef oluyordu. Bu destek sayesinde inşallah ilaçsız bir şekilde güvelerden kurtulacağız” cümlelerini kaydetti. Ramazan Ceyhan da bağ güvesine karşı uzun süredir çözüm aradıklarını belirterek, “İlaç kullanmadan tamamen doğal yöntemlerle mücadele edeceğiz. Bu uygulamanın önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz” diye konuştu.

“Bu Sene Çok Daha Verimli Bir Üretim Olacak”

Budaklı Mahallesi’nden Zekeriya Güdüklü, “Bağcılıkla uğraşıyorum. Salkım güvesi yüzünden üzümlerimizin çoğu telef oldu geçtiğimiz sene. İnşallah sağlanan bu desteklerle bu yıl çok daha verimli geçecek. Fırat Görgel Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi. Ejder Akar ise, “Budaklı Mahallesi’nde kabarcık üzümü yetiştiriciliğiyle uğraşıyorum. Ancak bağ güvesi üzümlerimize son derece zarar veriyor. İnşallah Büyükşehir Belediyemizin sağladığı destekle bu zarar ortadan kalkacak. Ayrıca ilaç kullanmadığımız için çok daha doğal üzümler yetiştirebileceğiz” ifadelerini kullandı.

Doğal Üretim ve Katma Değerli Tarım

Hayata geçirilen feromon tuzak desteği, yalnızca zararlılarla mücadeleyi değil, aynı zamanda sürdürülebilir ve çevre dostu tarım anlayışını da ön plana çıkarıyor. Kimyasal ilaç kullanımının azaltılmasıyla hem toprak sağlığının korunması hem de tüketicilere daha doğal ürünler sunulması hedefleniyor. Büyükşehir Belediyesinin bu adımı, coğrafi işaretli Kabarcık Üzümü’nün kalitesini koruyarak bölge ekonomisine katkı sağlamayı ve Bertiz bağcılığını daha güçlü bir yapıya kavuşturmayı amaçlıyor.