Ders yürütücüsü Doç.Dr. Betül Yanık Özger öncülüğünde hazırlanan proje kapsamında öğrenciler, çocukluk deneyimlerini merkeze alan özgün içerikler üretirken, bu içerikleri bir dergi çatısı altında bir araya getirdi. Çalışma yalnızca akademik bir faaliyet olmanın ötesine geçerek, sahaya dokunan ve toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçlayan bir sosyal sorumluluk projesine dönüştü.

Bu kapsamda Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı’ya gerçekleştirilen ziyarette, hazırlanan dergi takdim edildi. Ziyaretin, daha önce Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ile başlatılan temasların devamı olduğu ifade edildi. Gerçekleştirilen görüşmede, projenin amacı, içeriği ve toplumsal katkısı hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Betül Yanık Özger, çocukların toplumda görünür kılınmasının yalnızca akademik bir mesele değil, aynı zamanda insani ve toplumsal bir sorumluluk olduğuna dikkat çekti. Özger, “Çocuklar hakkında konuşmak çoğu zaman yeterli görülüyor; ancak asıl mesele onları gerçekten dinleyebilmek ve deneyimlerini anlayabilmektir. Bu çalışmada en temel amacımız, çocukların sesini duyurabilmek ve onların haklarına saygılı bir toplumsal bilinç oluşturmaktır” dedi.

Derginin ortaya çıkış sürecinin uzun ve emek yoğun bir çalışma olduğunu belirten Özger, öğrencilerin süreç boyunca aktif rol üstlendiğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Bu dergi, öğrencilerimle birlikte yürüttüğümüz kolektif bir emeğin ürünüdür. İçeriklerin belirlenmesinden yazım sürecine, tasarımdan baskıya kadar her aşamada öğrencilerimiz yer aldı. İlk basımı kendi imkânlarımızla gerçekleştirdik. Bu da projenin samimiyetini ve sahiplenilmesini daha da güçlendirdi.”

Gerçekleştirilen ziyaret kapsamında, derginin daha geniş kitlelere ulaştırılması için Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı tarafından yeniden basım desteği sağlandı. Bu destek sayesinde derginin daha fazla okuyucuya ulaşması ve özellikle eğitim çevrelerinde farkındalık oluşturması hedefleniyor.

“Çocuğun Sesi ve Toplum” dergisi; çocuk işçiliği, dijitalleşmenin çocukluk üzerindeki etkileri, göçmen çocukların yaşadığı zorluklar, eğitimde fırsat eşitliği ve çocukların güçlü yönlerinin keşfi gibi birçok önemli başlığı ele alıyor. Dergide yer alan yazılar, çocukların yalnızca korunması gereken bireyler değil, aynı zamanda toplumsal yaşamın aktif ve söz sahibi özneleri olduğunu ortaya koyuyor.

Alanında farkındalık oluşturmayı amaçlayan bu çalışma, aynı zamanda akademi ile toplum arasında güçlü bir köprü kuruyor. Eğitimciler, yerel yöneticiler ve sivil toplum kuruluşlarının da ilgisini çeken proje, ilerleyen süreçte farklı kurum ziyaretleri ve etkinliklerle daha geniş bir etki alanına ulaşmayı hedefliyor.

Ortaya konulan bu anlamlı çalışma, çocukların sesi olma yolunda atılmış önemli bir adım olarak değerlendirilirken; benzer projelerin artması, çocuk odaklı politikaların gelişmesine de katkı sağlayacak önemli bir zemin oluşturuyor.

Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı, KSÜ Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Betül Yanık Özger ve öğrenciler hatıra resmi çekimi ile ziyaret sona erdi.