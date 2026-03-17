İslam dininde “bin aydan daha hayırlı” olduğuna inanılan Kadir Gecesi, Türkiye genelinde olduğu gibi Kahramanmaraş’ta da yoğun katılımla idrak edildi. Onikişubat ilçesinde bulunan Abdulhamid Han Camii’ne akın eden vatandaşlar, gece boyunca ibadet ederek dua etti.

Yaklaşık 15 bin kişilik iç mekân kapasitesine sahip camide yer kalmayınca vatandaşlar cami avlusu ve bahçesinde saf tuttu. Açılan seccade ve hasırlar üzerinde kılınan namazlarla birlikte yaklaşık 30 bin kişi Kadir Gecesi’ni birlikte idrak etti.

6 Şubat depremlerinin ardından kentte birçok caminin hasar görmesi nedeniyle çevre mahallelerden gelen vatandaşlar da Abdulhamid Han Camii’ne yoğun ilgi gösterdi.

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı M.Burak Gül’den Kadir Gecesi Mesajı!
Teravih namazının ardından cemaat, teşbih namazı da kılarak ellerini semaya açtı. Gece boyunca edilen dualarda başta zulme uğrayan mazlumlar olmak üzere tüm İslam âlemi için niyazda bulunuldu.