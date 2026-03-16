6 Şubat depremlerinde ağır hasar almasının ardından kapsamlı bir restorasyon sürecinden geçirilen Tarihi Ulu Camii, tamamlanan çalışmaların ardından bugün öğle namazıyla birlikte yeniden ibadete açıldı. Asırlık geçmişiyle şehrin en önemli manevi mekânlarından biri olan cami, kapılarını yeniden cemaatine açarken bu akşam idrak edilecek Kadir Gecesi’nde de vatandaşların buluşma noktası olacak.

İslam âleminde “bin aydan daha hayırlı” olarak kabul edilen Kadir Gecesi’nde vatandaşlar, Tarihi Ulu Camii’nde bir araya gelerek geceyi dualar ve ibadetlerle ihya edecek. Program kapsamında camide teravih namazı eda edilecek. Bunun yanı sıra Kur’an-ı Kerim tilavetleri okunacak, ilahiler ve dualarla gece boyunca manevi bir atmosfer yaşanacak. Vatandaşlar, asırlık mekânda kılınacak teravih namazı ve yapılacak dualarla geceyi manevi bir atmosfer içerisinde geçirecek. Tarihi Ulu Camii’nin yeniden ibadete açılmasıyla birlikte şehirde Ramazan ayının ruhu da daha güçlü bir şekilde hissedilecek.