Ekipler, altyapı imalatları ve yoğun kullanım sonrası yıpranan yol yüzeylerini sıcak asfaltla yeniliyor.

Şehir genelinde ulaşım altyapısını modernize etmeyi hedefleyen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yol yenileme ve bakım çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Daha güvenli, konforlu ve uzun ömürlü ulaşım imkânı sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında birçok arterde asfalt yenileme faaliyetleri devam ediyor.

Bu kapsamda, Dulkadiroğlu’nda da asfalt çalışmaları durmaksızın devam ediyor. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca Vezir Hoca Bulvarı’nda başlatılan asfalt yenileme atağı hızla sürüyor.

Altyapı çalışmaları ve yoğun kullanım nedeniyle deforme olan yol yüzeyi sıcak asfaltla yenileniyor. Ekiplerin çalışma gerçekleştirdiği diğer bir adres ise yine Dulkadiroğlu’nda Fetih Bulvarı oldu. Altyapı çalışmaları esnasında yol yüzeylerinde meydana gelen tahribatlar sıcak asfaltla onarılıyor. Yapılan uygulamayla birlikte yolun dayanıklılığı artırılırken, sürüş güvenliğiyükseltiliyor ve araç trafiği daha akıcı hale getiriliyor.