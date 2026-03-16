6 Şubat depremlerinin ardından yaralarını sarmaya devam eden Kahramanmaraş’ta, bir yandan yeni yerleşim alanları ve altyapı yatırımları hızla yükselirken, diğer yandan şehrin tarihi ve kültürel mirasını oluşturan eserler de titizlikle ayağa kaldırılıyor.

Asırlardır şehrin hafızasında önemli bir yere sahip olan tarihi ibadethaneler, gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarıyla yeniden hayat buluyor.Bu kapsamda, yaklaşık 580 yıllık geçmişe sahip olan Tarihi Ulu Camii ve5 asırlık geçmişiyle şehrin tarihinde önemli yer tutan Boğazkesen Camii, tamamlanan restorasyon çalışmalarının ardından yeniden ibadete açıldı. Depremde hasar gören iki tarihi caminin restorasyonunun tamamlanması, şehirde hem manevi hem de kültürel anlamda büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Asırlık Miras Yeniden Ayağa Kaldırıldı

Bölgedeki Türk-İslam mimarisinin en önemli eserlerinden biri olarak kabul edilen Tarihi Ulu Camii’nin restorasyonu Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirildi. Uzman ekipler tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında caminin tarihi dokusu korunarak güçlendirme, onarım ve restorasyon işlemleri titizlikle tamamlandı.

Asırlardır şehrin önemli ibadet mekânlarından biri olan Ulu Camii, yapılan çalışmalarla birlikte yeniden ihtişamına kavuştu.Depremde zarar gören bir diğer tarihi ibadethane olan Boğazkesen Camii’nin restorasyonu ise Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirildi. Yapının özgün mimari özellikleri korunarak yürütülen restorasyon sürecinde, caminin hem taşıyıcı sistemi güçlendirildi hem de tarihi estetiği yeniden ortaya çıkarıldı.

Öğle Namazıyla Yeniden İbadete Açıldı

Restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından Tarihi Ulu Camii ve Boğazkesen Camii, öğle namazıyla birlikte yeniden ibadete açıldı.Her iki camide de yüzlerce vatandaşın katılımıyla öğle namazı eda edildi.Uzun bir aranın ardından yeniden ibadete açılan camilerde oluşan manevi atmosfer, vatandaşlara duygusal anlar yaşattı.