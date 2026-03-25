Kırmızı-beyazlı ekip, zorlu mücadeleden çıkardığı 1 puanla hanesine kritik bir katkı sağladı.

Ligin 26. haftasında Bingöl Şehir Stadyumu’nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Kahramanmaraşspor, disiplinli oyunu ve mücadeleci yapısıyla ilk dakikalardan itibaren rakibine zor anlar yaşattı. Temsilcimiz, aradığı golü 19. dakikada buldu. Gelişen atakta kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Vedat Saygı, meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarının kalan bölümünde savunmada hata yapmayan Kahramanmaraşspor, soyunma odasına üstünlükle girdi.

İkinci yarıya taraftar desteğini arkasına alarak hızlı başlayan ev sahibi ekip, 50. dakikada Berk Ali Nizam’ın golüyle eşitliği sağladı. Beraberlik golünün ardından iki takım da galibiyet için ataklarını sıklaştırsa da kalecilerin başarılı performansı ve savunmaların dikkatli oyunu skoru değiştirmedi.

Karşılaşma 1-1’lik eşitlikle sona ererken Kahramanmaraşspor puanını 25’e yükseltti ve ligdeki mücadelesini sürdürdü. Lider 12 Bingölspor ise puanını 50 yaparak zirvedeki yerini korudu ancak sahasında önemli bir puan kaybı yaşadı.