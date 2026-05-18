Magazin dünyasındaki başarılı kariyerinin ardından yapımcılık alanında da önemli adımlar atan Aytekin, yeni dizi projesi “Affetmem Seni” için Cannes’ta birçok televizyon kanalı ve uluslararası medya temsilcileriyle kritik görüşmeler gerçekleştirdi.

Festival boyunca yoğun bir program sürdüren Habib Aytekin’in, dizinin uluslararası pazarlama ve dağıtım süreçleri adına önemli toplantılar yaptığı öğrenildi. Özellikle Türk dizilerinin son yıllarda dünya çapında elde ettiği başarıların ardından “Affetmem Seni” projesine yabancı yapımcıların ve yayıncı kuruluşların büyük ilgi gösterdiği konuşuluyor.

Kırmızı halı etkinliklerinden özel davetlere kadar Cannes’ın birçok önemli organizasyonunda yer alan Habib Aytekin, oyuncular, yönetmenler ve sanatçılarla birebir ilgilenerek dikkat çekti. Festival süresince gerçekleştirdiği özel röportajlarla da adından söz ettiren Aytekin’in uluslararası sanat camiasıyla kurduğu güçlü iletişim sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

Cannes’daki temasları hakkında açıklamalarda bulunan Habib Aytekin, Türk yapımlarının artık dünya çapında çok önemli bir noktaya ulaştığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Cannes Film Festivali dünyanın en önemli organizasyonlarından biri. Burada sadece sinema değil, televizyon ve dijital projeler adına da çok önemli bağlantılar kuruluyor. ‘Affetmem Seni’ dizimizi uluslararası arenaya taşımak adına çok değerli görüşmeler gerçekleştirdik. Türk dizileri bugün dünyanın dört bir yanında izleniyor ve büyük bir hayran kitlesine sahip. Biz de kaliteli ve güçlü bir projeyle bu başarıya katkı sunmak istiyoruz.”

Yeni dizi projesi hakkında da konuşan Aytekin, yapımın güçlü bir hikayeye sahip olduğunu ifade etti.

“‘Affetmem Seni’ insan ilişkilerini, aşkı, ihaneti, vicdanı ve duygusal kırılmaları anlatan çok özel bir hikaye. İzleyicinin derin bağ kuracağı bir proje hazırlıyoruz. Cannes’da gördüğümüz ilgi bize doğru yolda olduğumuzu gösterdi.”

Uzun yıllardır magazin dünyasında önemli isimlerle yaptığı özel röportajlar ve gündem yaratan haberlerle bilinen Habib Aytekin’in, yapımcılık tarafında da iddialı projeler hazırladığı konuşuluyor. Cannes Film Festivali’ndeki yoğun temas trafiği ise Aytekin’in sektördeki uluslararası hedeflerini gözler önüne serdi.

“Affetmem Seni” dizisinin çekimlerinin MZH Yapım & Medya tarafından gerçekleştirileceği belirtilirken, projenin oyuncu kadrosu ve yayın süreciyle ilgili detayların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Cannes Film Festivali’nde gerçekleştirdiği çıkışla dikkatleri üzerine çeken Habib Aytekin, hem magazin dünyasında hem de yapımcılık alanında adından daha uzun süre söz ettireceğe benziyor.