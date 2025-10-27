Aytekin, filmi dünya çapında zirveye taşımak amacıyla kapsamlı bir tanıtım stratejisi hazırladı.

HOLLYWOOD’DA TÜRK İMZASI

Magazin dünyasının tanınan ismi Habib Aytekin, danışmanlığını yürüttüğü “I Fell in Love” filminin tanıtım sunumunu gerçekleştirdi.

HTC Production iş birliğiyle düzenlenen tanıtımda, filmin basın, televizyon ve sosyal medya kanallarında geniş yankı uyandırması için özel bir stratejik plan açıklandı.

KÜRESEL TANITIM HEDEFİ

Habib Aytekin, Hollywood’da Türk imzası taşıyan bu proje ile yalnızca bir film tanıtımı yapmadıklarını; aynı zamanda Türkiye’nin kültürel gücünü uluslararası arenaya taşımayı hedeflediklerini vurguladı.

Tanıtım sürecinde özellikle dijital medya ve sosyal platformların etkili kullanımı ön plana çıkarılacak. Aytekin, filmi sürekli gündemde tutarak izleyicide merak ve heyecan yaratmayı planlıyor.

“HOLLYWOOD’DA TÜRK RÜZGARINI ESTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Ünlü magazinci Habib Aytekin, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bu proje yalnızca bir aşk hikayesi değil, aynı zamanda kültürler arası bir köprü. Hollywood’da Türk rüzgarını estirmeye devam edeceğiz.”

ULUSLARARASI PRÖMİYER YOLDA

“I Fell in Love” filminin uluslararası prömiyerinin önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Habib Aytekin’in yürüttüğü bu etkileyici tanıtım kampanyası, Türk medya dünyası için küresel ölçekte bir başarı hikayesi olma yolunda ilerliyor.