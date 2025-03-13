14 Mart Cuma günü gerçekleştirilecek konsere tüm vatandaşlar davet edildi.

Ramazan’ın birlik ve beraberlik ruhunu sanatla taçlandırmak amacıyla etkinliklerini sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, uluslararası müzik sahnesinin önemli isimlerinden biri olan MaherZain’i ağırlıyor. Modern müziği geleneksel ezgilerle harmanlayan ve sevgi, barış, umut mesajlarıyla dinleyicilerine ilham veren sanatçı, Kahramanmaraş’ta unutulmaz bir konser verecek.

Duygulara Dokunan Melodiler Kahramanmaraş’ta Yankılanacak

Müziğiyle kalplere dokunan ve milyonlarca dinleyiciyi kendine hayran bırakan MaherZain, 14 Mart Cuma günü Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde sahne alacak. Saat 21.00’da başlayacak konser, sanatçının eşsiz yorumu ve güçlü sahne performansıyla müzikseverlere Ramazan ayının ruhuna uygun, duygu dolu bir gece yaşatacak. Sahip olduğu manevi derinliği müziğine yansıtan sanatçı, Ramazan ayının huzurunu ve manevi atmosferini notalarla buluşturarak dinleyicilere özel bir deneyim sunacak.

Tüm Vatandaşlar Konsere Davetli

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenecek olan bu özel etkinliğe tüm vatandaşlar ücretsiz olarak katılabilecek. Ramazan ayının ruhuna uygun bir atmosferde gerçekleştirilecek konserde, MaherZain’in en sevilen eserleri seslendirilecek ve dinleyiciler duygu dolu anlar yaşayacak.