Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin Geleneksel Ağustos Fuarı, bu yıl da müzikseverlere hafızalara kazınacak anlar yaşatmaya devam ediyor. Fuar kapsamında KAFUM Fuar Alanı’nda sahne alan Türk pop müziğinin sevilen ismi Merve Özbey, enerjisi ve güçlü sesiyle binlerce hayranına unutulmaz bir gece yaşattı.

Yaklaşık iki saat süren konser boyunca coşku bir an bile dinmedi. KAFUM Fuar Alanı, fuar tarihinin en yoğun günlerinden birine sahne olurken on binlerce kişi Merve Özbey’i canlı dinlemek için alanı doldurdu. Konser başlamadan saatler önce alana gelen vatandaşlar, şarkıcıyı en önden görebilmek için yerlerini aldı. Sahneye alkışlar eşliğinde çıkan Özbey, geniş repertuvarıyla müzikseverlere adeta bir müzik ziyafeti sundu.

Duman, Helal Ettim, Yaş Hikayesi, Geçsin Yıllar, Vicdanın Affetsin ve Kül gibi hit parçalarını Kahramanmaraşlı hayranları için seslendiren sanatçı, zaman zaman izleyicilerle sohbet ederek samimi anlar yaşattı. Konser boyunca seyirciler telefon ışıklarıyla görsel bir şölen oluştururken, Özbey’in şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Sanatçı da sahnedeki enerjisi, güçlü performansı ve içten tavırlarıyla büyük beğeni topladı. Büyükşehir Belediyesinin organize ettiği Geleneksel Ağustos Fuarı’ndaki bu özel gece, hem fuara katılan binlerce kişi hem de şehrin kültür sanat takvimi açısından uzun süre hafızalardan silinmeyecek etkinliklerden biri olarak yerini aldı.