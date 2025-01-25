Sevilen sanatçı Aynur Özdemir, O Ses Türkiye ile başlayan profesyonel sanat yaşantısını Sevin Gayrı teklisi ile taçlandırmıştı. Sanatçı pandemi ve Kahramanmaraşlı merkezli depremler dolasıyla albüm çalışması yapmadı.

DEKA Müzik ile anlaşan Aynur Özdemir söz ve müziği Yaşar Gören’e ait olan 2. tekli çalışması GİTME GÜLÜM’ü dijital müzik dağıtım mağazalarında müzikseverlerle buluşturdu. İstanbul’da çekilen klip DEKA MÜZİK Youtube Kanalında yayınlandı. Klip kısa süre de binlerce beğeni ve yorum aldı.

Sanatçı Aynur Özdemir Gitme Gülüm adlı çalışması Dijital Müzik Dağıtım Mağazaları “Spotify ,Deezer , Apple Music , YouTube Music , Amazon Music , TikTok / TikTok Music ,Resso , Tidal , BeatPort da ve DEKA MÜZİK sosyal mecralarında yayında.