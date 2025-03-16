Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini zenginleştiren etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen konserde, modern müziği geleneksel ezgilerle harmanlayan ve sevgi, barış, umut temalı şarkılarıyla dünya genelinde geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan ünlü sanatçı MaherZain, Kahramanmaraşlı hayranlarıyla buluştu.

Ramazan Ayına Özel Unutulmaz Konser

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenen konser, yoğun katılımla gerçekleşti. Salonu dolduran müzikseverler, MaherZain’in duygusal ve ilham verici şarkılarını büyük bir coşkuyla dinledi. Sahip olduğu manevi derinliği müziğine yansıtan sanatçı, Ramazan ayının huzur ve maneviyatını notalarla buluşturarak dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Sanatçı, sevilen eserlerini seslendirirken dinleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Performansı boyunca izleyiciler zaman zaman müziğe eşlik ederken, zaman zaman da duygulanarak manevi atmosferin etkisini derinden hissetti. Sanatçının sahnedeki enerjisi ve samimi tavırları da büyük beğeni topladı.

Kahramanmaraşlılardan Yoğun İlgi

Kahramanmaraşlı sanatseverlerin büyük ilgi gösterdiği konser, Ramazan ayının ruhuna uygun şekilde huzur dolu bir atmosferde geçti. Etkinlik sonunda seyirciler, sanatçıyı dakikalarca alkışladı. Konser sonrası duygularını dile getiren vatandaşlar, böylesine özel bir organizasyonu düzenleyen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine teşekkürlerini iletti.