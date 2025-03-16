Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Afşin’de vatandaşlarla birlikte iftar yaptıktan sonra Öğretmenevi’nde muhtarlarla bir araya geldi.66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç ve KASKİ Genel Müdürü Necati Çalık’ın da yer aldığı programda heyet, muhtarların mahallelerine yönelik taleplerini dinleyerek Afşin’de devam eden ve planlanan yatırımlara ilişkin katılımcılara bilgiler aktardı.

“Afşin’e Ciddi Alt ve Üstyapı Yatırımları Kazandırdık”

Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Görevde olduğumuz 10 aylık süreçte Afşin’de çok ciddi alt ve üstyapı yatırımları hayata geçirdik. Bu süreçte ilçemize; 5 km asfalt, 11 km sathi kaplama, 8 bin ton yol bakım çalışması, 30 bin metrekare parke, 25 kilometre içmesuyu ve 5 kilometre kanalizasyon hattı ile 5 adet içmesuyu deposu kazandırdık. Bu yatırımlarımızın toplam maliyeti 140 Milyon TL. İlçemizin ihtiyaçları ve hemşehrilerimizin talepleri doğrultusunda da yeni yatırımlarımızı bir bir hayata geçiriyoruz” cümlelerini kaydetti.

İlçe Merkezinde Yenilenen Arterler Hizmete Sunuldu

İlçe merkezinde gerçekleştirilen ulaşım yatırımlarına ve prestij cadde projesine dair değerlendirmelerde bulunan Başkan Fırat Görgel, “İlçe merkezimizde Sefer Hoca, Çakır Hoca ve Şehit Fırat Çakıroğlu Caddelerini yeniledik. 15 Milyon TL’lik bir yatırım bu. Şimdi caddelerimiz yeni yüzüyle hemşehrilerimizin hizmetinde.Prestij Caddesi dekoratif aydınlatma çalışmaları için bugün sözleşme imzalandı. İnşallah en kısa sürede Şehit Fırat Çakıroğlu Caddemizin aydınlatma çalışmalarına başlıyoruz. Yatırım bedeli 6 Milyon TL” ifadelerini kullandı.

Afşin’e Yeni Yatırım Müjdeleri

Afşin’e kazandırılacak yatırımlardan da bahseden Görgel, “40 Milyon TL yatırımla Afşin Millet Konağı, 25 Milyon TL yatırımla kreş, 60 Milyon TL yatırımla yeni otogar için projelerimiz hazırlanıyor. İnşallah bu işleri de ilçemize kazandıracağız” ifadelerini kullandı.

Entegre Katı Atık ve Asfalt Üretim Tesisleri Hızla Yükseliyor

Kuzey İlçeleri Entegre Katı Atık Tesisi ve Asfalt Üretim Tesisinin de yapımının hızla sürdüğünü vurgulayan Başkan Görgel, “Kuzey İlçeleri Entegre Katı Atık Tesisimizin yapım çalışmalarına başladık. Bu proje Afşin, Elbistan, Ekinözü, Nurhak ve Göksun ilçelerimizdeki çöp sorununu ortadan kaldıracak. Bu yatırım bedeli 685 Milyon TL.Kuzey İlçeleri Asfalt Üretim Tesisi bizim bölge için en önemli projelerimizden biri. 500 Milyon TL’lik bir yatırım. Bu proje ile kuzey ilçelerimize asfalt serim maliyetimizi düşürüyoruz. Bölgeye hizmet edecek bir üretim tesisi kuruyoruz. İnşallah bu asfalt üretim tesisiyle de bölgenin asfalt ihtiyacını daha hızlı ve daha etkin bir şekilde karşılayacağız. İnşallah sorumluluk sahamızda asfaltsız yol bırakmayacağız” dedi.

Alt ve Üstyapı Projeleri Hız Kesmeden Sürecek

Başkan Fırat Görgel konuşmalarını, “Sosyal yardım noktasında da 10 ayda Afşin’de 6 Milyon TL’yi aşan bir desteğimiz oldu. İnşallah bunu artırarak sürdüreceğiz.Akdere İsale Hattı Projemiz devam ediyor. Bu yıl da altyapıda yaklaşık 150 Milyon TL’lik bir yatırım planlıyoruz.İlçemizde altyapı anlamında planladığımız yatırımlarımızı da inşallah bu dönem içerisinde gerçekleştireceğiz.Afşin ilçemiz için tamamlanan ve devam eden yatırımlarımızın toplam maliyeti 1.4 Milyar TL” cümleleriyle noktaladı.