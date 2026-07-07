Cephe, zemin ve aydınlatma düzenlemeleriyle sokak, tarihi kimliğine yakışır estetik bir görünüme kavuşacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, daha estetik, daha düzenli ve daha yaşanabilir bir şehir hedefi doğrultusunda hayata geçirdiği projelerine hız kesmeden devam ediyor. Şehrin tarihi mirasını koruyarak gelecek nesillere aktarmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, tarihi ada içerisinde yer alan ve Kapalı Çarşı’ya bağlanan Katiphan Sokağı olarak bilinen 42015. Sokak’ta sağlıklaştırma projesini başlattı.

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren KUDEB Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, sokağın hem cephe düzenlemeleri hem de zemin kaplamaları tamamen yenilenecek. Tarihi dokuyla uyumlu şekilde gerçekleştirilecek kentsel tasarım uygulamaları sayesinde bölgenin estetik görünümü güçlendirilirken, tarihi kimliği de ön plana çıkarılacak.

Tarihi Doku Korunacak, Estetik Görünüm Güçlenecek

Proje kapsamında sokakta bulunan yapıların cephelerinde iyileştirme çalışmaları yapılırken, mevcut zemin döşemeleri de yenilenerek daha konforlu ve estetik bir kullanım alanı oluşturulacak. Bunun yanı sıra aydınlatma elemanları da modern ve tarihi dokuya uygun tasarımlarla değiştirilecek. Böylece özellikle akşam saatlerinde de tarihi atmosferini yansıtacak olan Katiphan Sokağı hem vatandaşlar hem de bölgeyi ziyaret eden misafirler için daha cazip bir yaşam alanına dönüşecek.Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte 42015. Sokak, tarihi adanın bütüncül kimliğini destekleyen, Kapalı Çarşı çevresinin estetik değerini artıran ve Kahramanmaraş'ın tarihi merkezine yakışır bir görünüme kavuşacak.

Esnaftan Büyükşehir Belediyesine Teşekkür

Bölgede esnaflık yapan vatandaşlar da projeden duydukları memnuniyeti dile getirdi.Yaklaşık 25 yıldır Kapalı Çarşı’da esnaflık yaptığını belirten Abdullah Dalkıran, Katiphan Sokağı’nın konum itibarıyla yoğun kullanılan bir güzergâh olmasına rağmen estetik açıdan yetersiz kaldığını ifade etti. Dalkıran, “Katiphan Sokağı diye bilinen bu sokağımız çok göz önünde ancak estetik açıdan eksik bir sokağımızdı. Fırat Görgel başkanımız sağ olsun burada güzel bir çalışma başlattı. Bu sokağımız artık çok daha güzel bir görünüme kavuşacak. Çarşı esnafı olarak bu projeden son derece memnunuz” diye konuştu.Katiphan’da sorumlu müdür olarak görev yapan Berivan Kendir ise gerçekleştirilen çalışmanın bölgeye önemli bir değer katacağını belirterek, “İşletmemizin de bulunduğu bu sokağımızda çok güzel bir proje başlatıldı. Önceden çok kötü ve şehrimize yakışmayan bir görüntü vardı bu sokakta. Büyükşehir Belediyemizin sokak sağlıklaştırma projesiyle çok daha estetik bir görünüm kazanacak inşallah bu sokak” ifadelerini kullandı.