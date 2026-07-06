Üretimden satışa kadar tüm süreçlerin incelendiği kontroller, ilgili kurumların iş birliğiyle aralıksız sürdürülüyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını korumak ve vatandaşların güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla şehir genelindeki işletmelere yönelik rutin denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şehir merkezinde faaliyet gösteren fırınlarda kapsamlı denetimler gerçekleştiriyor.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen denetimlere, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri de katıldı. Üretimden satış aşamasına kadar tüm süreçlerin titizlikle incelendiği kontrollerde, hijyen koşulları, kullanılan hammaddelerin uygunluğu, ürünlerin gramajları, fiyat etiketleri ve mevzuata uygunluk gibi birçok başlık detaylı şekilde değerlendiriliyor.

Üretimden Satışa Kadar Her Aşama Kontrol Ediliyor

Denetimlerde fırınların üretim alanları, depoları, ekipmanları ve satış bölümleri tek tek inceleniyor. Ekipler, çalışanların hijyen kurallarına uyumu, kullanılan malzemelerin saklama koşulları ve ekmek ile unlu mamullerin standartlara uygunluğu konusunda da kontroller gerçekleştiriliyor.

Halk Sağlığı Öncelikli

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasının öncelikli hedef olduğu vurgulandı. Açıklamada, “Şehrimiz genelinde faaliyet gösteren işletmelere yönelik denetimlerimiz belirli periyotlarla kesintisiz şekilde devam ediyor. Halk sağlığını tehdit edebilecek unsurların önüne geçmek ve tüketici haklarını korumak amacıyla ilgili kurumlarımızla iş birliği içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerine yer verildi.