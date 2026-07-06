Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Afşin ilçesine bağlı Erçene Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, üniversite istikametinden Erçene Mahallesi yönüne seyreden bir otomobil, yol üzerinde yürüyen 17 yaşındaki Ramazan Şenkaya ile yanında bulunan B.K.’ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaralanan iki genç için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar Afşin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Ramazan Şenkaya, ileri tedavi amacıyla Kahramanmaraş’taki hastaneye sevk edildi. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşam mücadelesini kaybetti. Kazada yaralanan B.K.’nin ise hafif sıyrıklarla tedavi edildiği öğrenildi.

Kazayla ilgili jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.