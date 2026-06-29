Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Kontrolden çıkan araç yol kenarında yan yatarken, kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.