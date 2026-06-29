Festivale 14 ilden gelen 454 sporcu katılarak dört farklı kategoride dereceye girebilmek için mücadele verdi.

Ata sporunun yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla düzenlenen organizasyonda pehlivanlar, gün boyu süren müsabakalarda er meydanına çıktı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği festivalde sporcular, centilmence mücadeleleriyle beğeni topladı.

Festivalde konuşan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, güreşin yalnızca bir spor dalı olmadığını, aynı zamanda milletin köklü değerlerini yansıtan önemli bir kültür mirası olduğunu ifade etti. Ata sporuna sahip çıkmayı sürdüreceklerini belirten Akpınar, organizasyonda mücadele eden tüm pehlivanları tebrik ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

Müsabakalar sonunda Kulüp Güreşçileri Başpehlivanları kategorisinde Mehmet Emin Demir birinci olurken, Doğan Uzun ikinci, İsa Göçen ve Yunus Emre Yıldız üçüncü oldu. Köy Güreşçileri Başpehlivanları kategorisinde ise Emre Batuhan Karslı birinciliği elde etti. Bu kategoride Alper Domurcuk ikinci, Abdülhamid Boyalı ise üçüncü sırada yer aldı.

Kulüp Güreşçileri Başpehlivanı Mehmet Emin Demir’e ödülünü Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar takdim ederken, tam altınla ödüllendirildi. Köy Güreşçileri Başpehlivanı Emre Batuhan Karslı’ya ise Avrupa ve Dünya Şampiyonu Harun Doğan tarafından tam altın verildi.

Festivale Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Dulkadiroğlu Kaymakamı Hicabi Aytemür, Göksun Belediye Başkanı Selim Cüce, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, Dulkadiroğlu İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Güzel, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği festival, ödül töreninin ardından sona erdi.