Antalya, Adana, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Mardin, Mersin, Nevşehir, Niğde, Samsun, Siirt, Sivas, Yalova, Yozgat ve Zonguldak’ta eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 213’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 117 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, diğer şüphelilerin adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin; çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, yasa dışı bahis ile nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Şüphelilerin sosyal medya platformları ile oltalama (phishing) siteleri üzerinden yatırım, ürün satışı, çekiliş, ev satışı, bungalov ve araç kiralama temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları belirlendi.

Ayrıca şüphelilerin, vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerine para transferine aracılık ettikleri, bu sitelerin reklamlarını yaptıkları ve POS tefeciliği faaliyetlerinde bulundukları tespit edildi.