Öğrenciler arasındaki iletişimi ve dayanışmayı güçlendirmeyi hedefleyen kulüp; akademik, sosyal ve kültürel faaliyetlerin artırılması, kariyer planlaması, mentorluk ve ortak projelerin geliştirilmesi için çalışmalar yürütecek.

Yapılan istişareler sonucunda kulübün ilk yönetim ve denetim kurulları da belirlendi. Yönetim Kurulu Başkanlığına Halime Başpınar, Denetim Kurulu Başkanlığına ise Erdem Cuma Karataş seçildi.

Afşinbey Eğitim Vakfı yetkilileri, öğrenci kulübünün gençlerin karar alma süreçlerine aktif katılımını sağlayacağını ve gelecekte mezunları da kapsayan güçlü bir dayanışma ağı oluşturmayı hedeflediğini belirtti.

Vakıf, öğrenci kulübü aracılığıyla önümüzdeki dönemde eğitim, kariyer planlama, sosyal sorumluluk, kültür, sanat ve gönüllülük alanlarında çeşitli projeleri hayata geçirmeyi planlıyor.