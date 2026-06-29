Etkinlikte çocuklarla bir araya gelen iş insanı Adem Mağralı, karne heyecanı yaşayan öğrencilere Türk bayrağı dağıtarak sevinçlerine ortak oldu.

Program kapsamında çocuklara pamuk şeker de ikram edildi. Müzik eşliğinde eğlenen çocuklar, karne sevincini doyasıya yaşarken aileler de organizasyondan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Etkinlik sonunda açıklamalarda bulunan Adem Mağralı, çocukların geleceğin teminatı olduğunu belirterek, onların mutluluğuna ortak olmanın kendileri için büyük bir anlam taşıdığını söyledi.

Mağralı, “Çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Eğitim dönemini başarıyla tamamlayan yavrularımızın sevincini paylaşmak istedik. Türk bayrağını çocuklarımıza emanet etmek ve milli değerlerimizi onlara hissettirmek bizim için ayrı bir önem taşıyor. Bir çocuğun yüzündeki tebessüm, yapılan tüm emeklerin en güzel karşılığıdır. Bundan sonraki süreçte de çocuklara yönelik sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemeyi sürdüreceğiz.” dedi.