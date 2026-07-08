Alınan karar, hem yükseköğretimin güçlenmesi hem de Afşin’in sosyal ve ekonomik gelişimi açısından önemli bir kazanım olarak değerlendirildi.

Sürecin olumlu şekilde sonuçlanmasında emeği bulunan, konunun yakından takip edilmesine katkı sağlayan ve destek veren tüm kişi ve kurumlara teşekkür edildi.

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Afşin’in eğitim alanındaki kazanımlarının korunmasının, ilçenin geleceği adına büyük önem taşıdığı vurgulanırken, yüksekokulun faaliyetlerine devam edecek olmasının öğrencilere, akademik camiaya ve ilçe halkına önemli katkılar sunacağı ifade edildi.

Afşin adına sevindirici bir gelişme olarak değerlendirilen kararın ilçemize hayırlı olması temenni edilirken, sürece katkı sunan herkese şükranlar sunuldu.