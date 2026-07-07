Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin gençlere yönelik eğitim, kültür ve kişisel gelişim faaliyetlerini tek çatı altında buluşturan gençlik markası Pusula Maraş, yaz kampı programlarıyla gençleri farklı temalarda buluşturmaya devam ediyor. Gençlerin kişisel, sosyal ve akademik gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlayan kamplar kapsamında, geçtiğimiz günlerde Andırın Çınar Geçidi’nde düzenlenen “Geleneksel Türk Oyunları” kampının ardından bu kez “TÜBİTAK Astronomi ve Uzay” temalı kamp gerçekleştirildi.

Bilim ve Doğa Bir Arada

AFAD, TÜBİTAK ve Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesinin destekleriyle düzenlenen kamp, gençlere hem eğitici hem de keyifli bir deneyim sundu. Gün boyunca çeşitli sosyal ve sportif etkinliklere katılan gençler, doğayla iç içe vakit geçirmenin tadını çıkarırken takım çalışması, iletişim ve problem çözme becerilerini geliştirme imkânı da buldu.Havanın kararmasıyla birlikte kampın en heyecan verici bölümü başladı. Katılımcılar teleskoplarla gökyüzünü inceleyerek yıldızları, gezegenleri ve gök cisimlerini gözlemleme fırsatı yakaladı. Alanında uzman akademisyenler ve eğitmenler tarafından gerçekleştirilen sunumlarda astronomi, uzay bilimleri ve evrenin işleyişine ilişkin kapsamlı bilgiler paylaşıldı. Gençler, teorik bilgileri uygulamalı gözlemlerle pekiştirerek unutulmaz bir bilim deneyimi yaşadı.

Gençlerden Kampa Tam Not

Kampa katılan gençler hem etkinliklerin içeriğinden hem de kamp ortamından duydukları memnuniyeti dile getirdi.Katılımcılardan Asiye Kara, kampın beklentilerinin üzerinde geçtiğini belirterek, “Pusula Maraş’ın gençlik kampını çok beğendim, enerjisi çok güzel. Kampta gereken tüm ekipmanlar Pusula Maraş tarafından sağlanıyor, her şey en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş. Oryantringe bayıldım diyebilirim, en çok o etkinliği beğendim. Doğayla iç içe olmanın verdiği huzuru keşfettim bu kampta” ifadelerini kullandı.Bir diğer katılımcı Şevval Kara ise kampın arkadaşlık ortamına dikkat çekerek, “Büyükşehir Belediyemiz burada tüm olanak ve imkânları sağlıyor bize. Kampı çok beğendim. Sıcak bir arkadaş ortamı, çok eğlenceli etkinlikler ve yeni oyunlar hep bu kampta” dedi.Elif Ecrin Karabulut da organizasyondan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, “Kamp aşırı şekilde hoşuma gitti. Oryantring yarışmasında da birinci oldum. Bundan sonraki kamplara da katılmayı düşünüyorum” sözleriyle duygularını paylaştı.