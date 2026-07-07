Ayrıca şirketin 185 Çağrı Merkezi’nde çalıştırılmak üzere 2 kadın personel daha istihdam edilecek. Toplamda 12 kişilik bu kadro için başvurular yalnızca 06-08 Temmuz 2026 tarihleri arasında, saat 08.00-17.00 aralığında şahsen yapılacak.

Hangi İlçeye, Kaç Kişi Alınacak?

Pazarcık Şube Müdürlüğü – 5 içme suyu arıza işçisi (erkek), 2 kanalizasyon arıza işçisi (erkek)

Elbistan Şube Müdürlüğü – 1 içme suyu arıza işçisi (erkek), 2 kanalizasyon arıza işçisi (erkek)

Adaylarda Aranan Temel Şartlar

Yaş – Başvurunun son günü itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak.

Eğitim – En az ortaokul mezunu olmak.

İkamet – Kahramanmaraş il nüfusuna kayıtlı olmak; Pazarcık pozisyonları için Pazarcık merkez ve mahallelerinde, Elbistan pozisyonları için Elbistan merkez ve mahallelerinde ikamet ettiğini belgelendirmek.

Sağlık & Vardiya – Vardiyalı çalışmaya (haftalık 45 saat, 08.00-17.00 veya vardiya sistemi) engel sağlık sorunu bulunmamak.

Adli Sicil – Daha önce 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25. maddesi gereğince iş akdi feshedilmemiş olmak.

Başvuru Yeri ve Gerekli Evraklar

Başvurular, Yavuz Selim Mah. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı KASKİ Genel Müdürlüğü Site No: 79 Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresindeki KASKİ Personel A.Ş. birimine şahsen yapılacaktır. Adayların yanlarında bulundurması gereken belgeler:

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Adli sicil kaydı

İkametgâh belgesi

Diploma/mezuniyet belgesi

Varsa iş deneyim (çalışma) belgesi

Varsa SGK hizmet dökümü (barkodlu)

Değerlendirme ve İletişim

Şartları tam olarak karşılayan adaylar sözlü mülakata çağrılacak; tecrübe durumları da değerlendirmede etkili olacak. Detaylı bilgi almak isteyenler (+90 344) 236 44 45 veya 0531 977 33 34 numaralı telefonlardan kurumla irtibata geçebilir.