Denetimlerde, sürücülerin en sık yaptığı ihlaller arasında yer alan sol şeridin sürekli işgal edilmesi ile gidiş yönüne göre sağ şeritte seyretme kuralına uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

Jandarma ekipleri, otoyollarda sol şeridin yalnızca geçme manevrası için kullanılması gerektiğini hatırlatarak, geçiş tamamlandıktan sonra sürücülerin güvenli şekilde yeniden sağ şeride geçmelerinin trafik akışının güvenliği açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Açıklamada, sol şeridin gereksiz yere kullanılması nedeniyle trafik akışının olumsuz etkilendiği, takip mesafesinin azaldığı ve ani manevraların trafik kazası riskini artırdığı belirtildi. Özellikle otobüs, kamyon ve diğer ağır vasıta sürücülerinin şerit kullanım kurallarına azami özen göstermeleri, geçme manevrası dışında uygun şeritte seyretmeleri gerektiği vurgulandı.

Yetkililer ayrıca, ağır vasıta araçların sollama amacıyla dahi en sol şeridi kullanmamaları gerektiğini ifade etti.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların huzur ve güvenliği ile trafik düzeninin sağlanmasına yönelik denetim ve uygulamaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.